Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.K. (23) yönetimindeki 34 RN 1659 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra dağlık araziye girdi.
Kazada yaralanan sürücü A.K. ve otomobilde bulunan H.A. (23) ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
V. Y. (23) idaresindeki 45 RG 824 plakalı otomobil, Hamitabat-Çaltı köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.