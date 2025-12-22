Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 2 kişi yaralandı. İki farklı kaza, yol koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik'in Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
F.S.K. (26) yönetimindeki 43 AAC 962 plakalı otomobil, Söğüt-İnhisar kara yolunun 9. kilometresi Çaltı köyü mevkisinde sürücünün yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Z.Ş. (69) idaresindeki 11 TC 014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İ.Ş. yaralandı.
Diğer bir kazada ise H.K'nin (48) kullandığı 16 BR 494 plakalı kamyon, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Çaydere Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Söğüt ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.