Bilecik'te iki araçta 8 bin 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te iki araçta 8 bin 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te iki araçta yapılan aramalarda 8 bin 500 gram skunk ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik'te iki araçta yapılan aramalarda 8 bin 500 gram skunk ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen iki araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 8 bin 500 gram skunk olarak belirtilen uyuşturucu madde ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili, "uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.