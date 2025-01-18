Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Bilecik'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Bilecik'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, huzurlu sokaklar uygulaması kapsamında 100 personelle il genelinde kontrol yaptı. 1780 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 4 hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 2348 araç denetlenerek cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde 3 aşamalı "huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 100 personel sorumluluk bölgesinde yaptığı uygulamada, 1780 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile 52 iş yeri ve 82 metruk binada kontroller yaptı.

Uygulamada, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekiplerce, "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj vurmak ve çekle ilgili kararsızlık işleminin yapılmasına sebebiyet vermekten" aranan 2 zanlı ile göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu değerlendirilen 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde, 2 bin 348 araç kontrol edilerek, 101 bin 480 lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
img

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
img

Teşkilat Dizisi Oyuncularından MSÜ'ye Davet
img

"Bu bir savaş ilanıdır"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.