Bilecik'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde 3 aşamalı "huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 100 personel sorumluluk bölgesinde yaptığı uygulamada, 1780 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile 52 iş yeri ve 82 metruk binada kontroller yaptı.

Uygulamada, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekiplerce, "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj vurmak ve çekle ilgili kararsızlık işleminin yapılmasına sebebiyet vermekten" aranan 2 zanlı ile göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu değerlendirilen 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde, 2 bin 348 araç kontrol edilerek, 101 bin 480 lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.