Bilecik'te Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanlık alana kurulan fotokapan sayesinde 19 kök Hint keneviri ektiğini tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı, Hint keneviri diken şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma kapsamında ormanlık alana fotokapan kurdu.
Çaydere köyünde ormanlık alana E.A'nın 19 kök Hint keneviri ektiğini tespit etti.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda E.A'yı yakaladı.
Uyuşturucu dedektör köpeğiyle evinde arama yapılan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel