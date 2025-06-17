Bilecik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi, 1 Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 49 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Recep T. (49) idaresindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Orhaniye köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel