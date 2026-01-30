Haberler

Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kamu düzeni ve güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalar ile sahadaki uygulamaların etkinliğinin artırılması ele alındı.

Bilecik'te, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kamu düzeni ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kurumların sorumluluk alanlarına giren konulara ilişkin görüş alışverişi de yapılan toplantıda, ayrıca sahadaki uygulamaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

