Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik'te, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kamu düzeni ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kurumların sorumluluk alanlarına giren konulara ilişkin görüş alışverişi de yapılan toplantıda, ayrıca sahadaki uygulamaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.