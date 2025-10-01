Bilecik'te Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu

Bilecik'te gümrük kaçağı sigara ve açık tütüne el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda sigara, açık tütün ve kesilmiş bandrol bulundu.

Operasyon kapsamında 4 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.