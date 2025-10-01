Bilecik'te Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu
Bilecik'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda sigara ve açık tütün ele geçirildi. 4 zanlı hakkında işlem başlatıldı.
Bilecik'te gümrük kaçağı sigara ve açık tütüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada çok sayıda sigara, açık tütün ve kesilmiş bandrol bulundu.
Operasyon kapsamında 4 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel