Bilecik'te "Bahar'ın sesi, Bilecik'in enerjisi" festivali düzenlendi

Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi, 'Baharın sesi, Bilecik'in enerjisi' temasıyla düzenlediği festivalde atık malzemelerden sanat ürünleri sergiledi, görme engellilerin el işi ürünlerini tanıttı ve beyaz baston kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlik, farkındalık oluşturmayı ve engelli bireylerin toplumda daha görünür olmasını amaçladı.

Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından "Baharın sesi, Bilecik'in enerjisi" temasıyla bahar festivali düzenlendi.

Kentteki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda, "Atık değil sanat" projesi kapsamında cam şişe gibi atık malzemelerden hazırlanan dekoratif ürünler sergilendi.

Festivalde, ayrıca görme engelliler tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin tanıtımı yapıldı ve beyaz baston kullanımına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Katılımcılar, kabartmalı ve dokunarak ayırt edilebilecek şekilde tasarlanan özel okey takımlarıyla oyun oynadı.

Şube Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, görme engellilerin yaşamın birçok alanında çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Kocaman, görme engellilerin toplumun diğer kesimleriyle aynı yaşamı sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz de oyun oynuyoruz, yemek yapıyoruz, ev işi yapıyoruz. Aslında aramızda hiçbir fark yok. Bu etkinlikle hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızın bizimle bir gün geçirmesini istedik. Dernek olarak, yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyor aynı zamanda görme engelli bireylerin toplumda daha görünür, daha erişilebilir ve daha eşit bir yaşam sürmesi adına güçlü bir farkındalık çağrısı yapıyoruz."

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da engellerin değil birlikteliğin konuşulduğu bu güzel atmosferin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlik, görme engellilerin verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
