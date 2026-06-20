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Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

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Bilecik Adliyesi'nde görevli 54 yaşındaki polis memuru Murat Bayırlı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 29 yıllık meslek hayatı olan Bayırlı için vali ve emniyet müdürü taziye mesajı yayımladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 54 yaşındaki polis memuru Murat Bayırlı, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında görev sırasında rahatsızlanan polis memuru Murat Bayırlı, kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 29 yıllık polis memuru Bayırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bayırlı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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