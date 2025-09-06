Haberler

Bilecik'te Geleneksel Şalvar Gecesi Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Şalvar Gecesi etkinliği, kadınların rengarenk şalvarları ile kültürel mirasın yaşatıldığı coşkulu bir geceye ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sosyal hayatındaki etkinliğini artıracak projelerin devam edeceğini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Şalvar Gecesi" etkinliği ilgi gördü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde Yeni Mahalle Konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel kıyafet ve şalvar giyen çok sayıda kadın bir araya geldi.

Etkinlikte kadınlar, rengarenk şalvarları ve yöresel aksesuarlarıyla kültürel mirası yaşattı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, göreve geldiklerinde kültürel değerleri yaşatacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatarak, Bugün burada kadınlarımızın coşkulu katılımıyla bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüze sahip çıkan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Bu geceyi düzenleme fikri kadınlarımızdan geldi. Biz de elimizden gelen desteği vererek bu güzel tabloyu ortaya çıkardık. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, kültürel etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini ve kadınların sosyal hayattaki etkinliğini artıracak projeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından orkestra eşliğinde piste çıkan kadınlar, gece boyunca eğlendi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
