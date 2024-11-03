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Bilecik'te Gazze Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bilecik'te Gazze Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
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Haberler
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Bilecik'te, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda katılımcılar, yaşanan olaylar hakkında basın açıklaması yaptı.

Bilecik'te, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen program kapsamında katılımcılar, ikindi vakti Şerif Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup, daha sonra Atatürk Parkı'na hareket etti.

Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan AGD üyesi Doğukan Yavuz, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Filistin'de sivillere yönelik her türlü insanlık dışı muamelenin uygulandığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş, İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Gazze'deki soykırımın henüz başında Yeşaya kehanetinden bahseden Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür."

Grup, açıklamanın ardından dua edip dağıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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