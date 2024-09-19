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Bilecik'te Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Bilecik'te Gaziler Günü Törenle Kutlandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya, gazilerin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Etkinlik, gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende gaziler adına konuşan Hüseyin Sarıkaya, 27 Haziran 2002'de çıkarılan kanunla Türkiye'de Gaziler Günü'nün kutlanmasına karar verildiğini belirterek, bu kararın devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından etkinlik, Pazaryeri Belediyesinin Kültür Merkezinde gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

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