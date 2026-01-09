Haberler

Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Erkoca köyü mevkisinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi (35) yakaladı.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
