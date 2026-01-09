Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Erkoca köyü mevkisinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi (35) yakaladı.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.