Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir nakliyat firmasına ait aracın yük taşıma bölümü elektrik tellerine değerek 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa yolu sokak üzerinde 5 katlı binanın 2. katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait aracın yük taşıma bölümü elektrik tellerine değdi.

Elektrik tellerinden akıma kapılan aracın taşıma bölümü aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab (22) ile Kheir Mohammad Tajik (21) aracı kontrol etme bölümünde elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören vatandaşlar 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verirken ilk müdahaleyi çevredeki hemşire olan çevredeki vatandaş yaptı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Kaza Yaşam Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title