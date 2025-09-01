Bilecik'te Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Gölpazarı ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.Ş.S. isimli şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Küçüksusuz köyünde yaşayan E.Ü, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şüpheliye, biriktirdiği ziynet eşyası ve nakit paraları verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile istihbarat ve asayiş ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.Ş.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, yapılan takip sonucu şüpheliyi Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakaladı.

M.Ş.S'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
