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Osmaneli'de sürücü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Osmaneli'de sürücü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki sürücü, aracıyla hastane duvarına çarptı. Hastane personelinin ihbarıyla araçtan çıkarılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elbeyli Dalgıç (60), 34 PFC 174 plakalı otomobiliyle Osmaneli Devlet Hastanesi acil girişi yanında bulunan duvara çarptı.

Sürücüyü araç içinde hareketsiz gören hastane personeli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Camı kırarak kapı kilidini açan ekipler, sürücüyü acil servise aldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dalgıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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