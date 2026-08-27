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Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bilecik-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolu TOKİ rampaları yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.O, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akış???????ı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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