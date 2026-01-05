Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

F.K. (26) idaresindeki 54 LD 579 plakalı otomobil, Gölpazarı-Vezirhan kara yolunun Küçükyenice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkartılan sürücü ilk müdahelenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.