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Söğüt'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Söğüt'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

T.Ç. (46) idaresindeki 11 ACF 876 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Eskişehir kara yolu Oluklu köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular Ö.Ç. (40) ve E.Ç. (17), ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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