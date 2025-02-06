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Bilecik'te Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için Şerifpaşa Camisi'nde akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

Depremlerde yaşamını yitirenler için Şerifpaşa Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek ile depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cami çıkışında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, programa katılanlara lokum ikram etti.

Programa, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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