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Bilecik'te çöplükten ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'te çöplükten ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çöplükten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çöplükten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hamidiye köyü yakınlarındaki çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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