Bilecik'te çöken toprak yol ulaşıma kapandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sağanak nedeniyle toprak yol çöktü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sağanak nedeniyle toprak yol çöktü.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol ekipleri, Dombayçayırı köyü barajı çevresindeki toprak yolun yağış sebebiyle çöktüğünü tespit etti.

Ekipler, duba ve ikaz işaretleriyle kara yolunu ulaşıma kapattı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolda onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

