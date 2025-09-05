Haberler

Bilecik'te Çiftlikte Yangın Çıktı, Hayvanlar Tahliye Edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Hüseyin Çakır'a ait hayvan çiftliğinde kaynak yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın esnasında 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisinde Hüseyin Çakır'a ait hayvan çiftliğinde kaynak yapılırken yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar, çiftlikteki 15 büyükbaş hayvanı tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çiftlikte hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
