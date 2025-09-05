Bilecik'te Çiftlikte Yangın Çıktı, Hayvanlar Tahliye Edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisinde Hüseyin Çakır'a ait hayvan çiftliğinde kaynak yapılırken yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar, çiftlikteki 15 büyükbaş hayvanı tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çiftlikte hasar oluştu.