Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çelik fabrikasının kazan bölümünde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.