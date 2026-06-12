Haberler

Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çelik fabrikasının kazan bölümünde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı

Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı
Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni