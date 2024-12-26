Bilecik'te ortaya çıktı, 'canavar'ı görenler şoke oldu

Bilecik'te merkez ilçeye bağlı Bekdemir Köyü Ballı Kaya mevkiinde daha önce de görülen, fakat hızından dolayı görüntülenemeyen dişi kurt bu sefer kameralara yakalandı.

KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALDILAR

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, bir arkadaşı ile Şükraniye Köyü'ne gittiği esnada 'canavar' olarak adlandırılan kurdu görünce aracını yolun kenarına çekerek cep telefonu kamerasıyla vahşi hayvanı kayıt altına aldı.

O ANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kayıt sırasında kendi aralarında konuşan muhtar ve arkadaşı hayrete düştü. Kendi aralarındaki konuşma gündem oldu.