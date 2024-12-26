Bilecik'te ortaya çıktı, 'canavar'ı görenler şoke oldu
Bilecik'te köylüler tarafından 'canavar' olarak adlandırılan dişi kurt, Bekdemir Köyü yakınlarında cep telefonuyla görüntülendi.
Bilecik'te merkez ilçeye bağlı Bekdemir Köyü Ballı Kaya mevkiinde daha önce de görülen, fakat hızından dolayı görüntülenemeyen dişi kurt bu sefer kameralara yakalandı.
KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALDILAR
Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, bir arkadaşı ile Şükraniye Köyü'ne gittiği esnada 'canavar' olarak adlandırılan kurdu görünce aracını yolun kenarına çekerek cep telefonu kamerasıyla vahşi hayvanı kayıt altına aldı.
O ANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Kayıt sırasında kendi aralarında konuşan muhtar ve arkadaşı hayrete düştü. Kendi aralarındaki konuşma gündem oldu.