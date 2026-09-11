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Bilecik'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

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- Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde camideki yardım kutusundan hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen zanlı tutuklandı.

Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki Yeşilkent Camisi'nde bulunan yardım kutusundaki paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Caminin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.T. (33) olduğunu tespit etti.

Farklı camilerden de hırsızlık yaptığı ve Kırıkkale'de olduğu belirlenen şüpheli, Kırıkkale ve Bozüyük polisinin işbirliğiyle yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin camideki yardım kutusundan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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