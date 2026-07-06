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Bilecik'te boş depoda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te boş depoda çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te bir süre tüp deposu olarak kullanılan boş binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki otlara sıçradı. İtfaiye, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Bilecik'te, bir süre tüp deposu olarak da kullanılan boş binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi 1 Sokak'ta bulunan, önceden tüp deposu olarak kullanılan boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerce söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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