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Bilecik'te bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'te bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

H.G. (27) yönetimindeki 33 ATH 840 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunda bariyerlere çarparak yanmaya başladı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile A.T.E. (24) ve C.M. (23), yoldan geçenler tarafından kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin vücutlarında yanıkların olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Araçtakilerin Balıkesir'de görevli askeri personel oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA
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