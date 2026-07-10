Bilecik'te bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi hastanede öldü

Bilecik'te, bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmangazi Mahallesi Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarındaki E.A'ya (70) ait bağ evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bahçedeki barakada baygın halde bulunan ve ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.A'nın kesin ölüm sebebi, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.