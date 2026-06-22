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Bilecik'te ATV kazası 3 kişi yaralandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Merve A. idaresindeki ATV motorun dere yatağına uçması sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Demirköy köyünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükraniye köyü ile Demirköy arasında Merve A. İdaresindeki 11 ACJ 642 plakalı ATV motor seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü Merve A, yanında yolcu olarak bulunan Gökhan A ile İclal A. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine nakledildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kaza ile ilgili Jandarma tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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