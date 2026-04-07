Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile kaymakamların katıldığı, güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul çevreleri ve okul güvenliği tedbirlerin ele alındı.

Vali Sözer, kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, sahada görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar da değerlendirilerek, huzur ve güven ortamının devamı için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.