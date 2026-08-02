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Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bilecik'te arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Merkez Kızıldamlar köyü barajı kenarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ve 4 müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha araştırmasında baraj kenarında piknik yapanların ateşi söndürmemesi sonucu kıvılcımların rüzgarın etkisiyle araziye sıçradığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin piknik yapan kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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