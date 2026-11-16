Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te araçlarında 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te kent merkezinde şüphelenilen 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada 16 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik'te araçlarında uyuşturucu bulunan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphelendikleri 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalar sonucu 16 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip34

Kerem Aktürkoğlu'na dev bir talip! Kabul etmesi hiç de sürpriz olmaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade için adliyede

Önce Emir, sonra Ömer! Sarıgül'e ikinci evlat şoku mu geliyor?
Neymar'dan Vinicius Junior'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşadığı iddialarına yanıt

Tüm ülke ünlü futbolcuyla yaşadığı aşkı konuşuyordu: Meğerse yalanmış

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

Yolcu minibüsü denize uçtu! 1 ölü, 10 yaralı
Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Skandal yarışma, faciayla bitiyordu
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı

Ülkenin en gizli bilgilerini tek tek sızdırdı! Karşılığında aldığı...