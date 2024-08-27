Bilecik'te araç su kanalına düştü, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te bir aracın su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik kent merkezinden Eskişehir istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 26 SF 404 plakalı otomobil, TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan Hasan K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.