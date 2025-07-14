Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Selimiye köyü yakınlarında çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde anızda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Selimiye köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 10 ekip ve Osmaneli Belediyesine ait 2 itfaiye ve 1 tanker müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel