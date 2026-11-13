Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde buluştu

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Bilecik'te, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmeleri, eğlenmeleri ve keşfetmeleri hedeflenen etkinlik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar, "Çevir Bul", "Hımbıl", "Kabak", "Tombik", "Birlikte Zıpla" ve "Sessiz İstasyon" adlı oyunları oynadı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin düşünme, keşfetme ve birlikte hareket etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının da hedeflendiği etkinlikte, çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri desteklenirken paylaşma, dayanışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA