Bilecik'te akşam sağanağı cadde ve yollarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve yollarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara ve otobüs duraklarına sığınırken, su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Bilecik kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Kaynak: AA