Haberler

Pazaryeri Karaköy köyde 750 kişi iftar buluştu

Pazaryeri Karaköy köyde 750 kişi iftar buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde düzenlenen iftar programına 750 kişi katıldı. Programda yerel yöneticiler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde düzenlenen iftar programında 750 kişi katıldı.

Karaköy Muhtarlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen iftara Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak ve vatandaşlar katıldı.

Karaköy Muhtarı Adem Açık, yaptığı açıklamada, her yıl hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdikleri iftara yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
Hizbullah, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Yeni lidere İran dışı ilk destek
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarıda sabahladı

Bölge beşik gibi! Denizli'de halk geceyi sokaklarda geçirdi