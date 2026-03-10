Pazaryeri Karaköy köyde 750 kişi iftar buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde düzenlenen iftar programında 750 kişi katıldı.

Karaköy Muhtarlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen iftara Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak ve vatandaşlar katıldı.

Karaköy Muhtarı Adem Açık, yaptığı açıklamada, her yıl hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdikleri iftara yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.