Bilecik'te 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Bilecik'te, 8 farklı dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, 8 farklı dolandırıcılık suçtan toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel