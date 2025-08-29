Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüzün, mesajında, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün Türk ulusunun, tarih boyunca onuruyla yaşadığını, canı pahasına da olsa ilkelerinden, değerlerinden ve ülkülerinden ödün vermemek için savaşlar yaptığını ifade etti.

Kurtuluş Savaşı'nın, yokluklar içindeki Türk ulusunun ordusuyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yazdığı kahramanlık destanı olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Özgürlüğün, laik Cumhuriyet ile demokrasinin müjdecisi olan ve onurla, gururla kutladığımız Zafer Bayramı, ümmetten millete giden, sorunlarla dolu yolun inançla, kararlılıkla aşılmasıdır. Dün olduğu gibi, bugün de en önemli ve vazgeçilmez görevimiz, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, laik cumhuriyetimizi ile sosyal hukuk devletini savunmak, korumak ve sonsuza kadar yaşatmaktır. Bugün 103. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve gönül borcuyla anıyorum. Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranları, ordumuzun tüm mensuplarına saygılarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Subaşı

Subaşı, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden 30 Ağustos zaferinin özgürlüğün, birlik ve beraberliğin simgesi, Cumhuriyet'in de gururla hatırladığı eşsiz bir destan olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihteki yerine değinen Subaşı, Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade etti.