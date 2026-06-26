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Bilecik'te nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı

Bilecik'te nikah dairesinde '26.06.2026' yoğunluğu yaşandı
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Bilecik'te 26.06.2026 tarihinin uyumundan yararlanmak isteyen 23 çift, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu. Evlendirme memuru Rahim Kök, çiftlerin mutluluklarına şahit olduklarını belirtti.

Bilecik'te "26.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğuna daha önceden başvuru yapan 23 çift, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sırayla nikahlarını kıydırdı.

Evlendirme Memuru Rahim Kök, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 23 çiftin, "26.06.2026" tarihinde "Evet" diyerek, mutluluklarına şahit olduklarını söyledi.

Önemli günler ve tarihlerde evlenmek isteyen çiftlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kök, "Evlendirme memurlukları, bu günlerde daha fazla mesai yapıyor. Bu güzel tarihte mutluluklarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlarımızın nikahlarını kıyıyoruz. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın da iyi dilek temennilerini iletiyoruz." diye konuştu.

Çiftlerden Seren Tanrıverdi ve Erhan Elmas da nikah günlerinin özel bir gün olmasını istedikleri için bugünü seçtiklerini dile getirdi.

Diğer çiftlerden Yağmur Yıldırım ve Erdem Gürer ise özel bir tarihte mutluluklarına adım attıkları için duydukları sevinci belirtti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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