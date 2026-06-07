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Biilecik'te asayiş

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Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca çalıntı bir otomobil de ele geçirildi.

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Söğüt ilçesinde 8 farklı suçtan 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü (31) ve Osmaneli ilçesinde de hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F'yi (44) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bayırköy Beldesinde de devriye sırasında 81 KF 075 plakalı otomobilin yapılan sorgulamasında, Düzce'den çalındığı tespit edildi.

Otomobil, jandarma tarafından otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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