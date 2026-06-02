BŞEÜ Yerleşkesi'nde market ve kafeterya açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde öğrenci ve personelin talepleri doğrultusunda oluşturulan market ve kafeterya alanları yoğun ilgi görüyor. Rektör Kaplancıklı, öğrenci odaklı projelerin süreceğini belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'nde oluşturulan market ve kafeterya hizmete girdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve personelin talepleri doğrultusunda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının koordinasyonunda oluşturulan alanlar yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenci ve personelin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı hassasiyetle attıklarını belirtti.

Öğrencilerin yalnızca akademik değil aynı zamanda sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayan Kaplancıklı, şunları kaydetti:

"Hayata geçirilen market ve kafeterya, öğrencilerimizin ve personellerimizin yaşamını kolaylaştıran önemli bir hizmet olmuştur. Aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru planlama yaptığımızı göstermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrenci odaklı projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
