Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantısı Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı' gerçekleştirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman'ın, fakültenin mevcut durumu, akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdiği, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz'ün de yeni dönemdeki hedef ve beklentileri paylaştığı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da üniversitenin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.