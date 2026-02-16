Haberler

BŞEÜ'de 4,7 milyon liralık doğal gaz dönüşümü tamamlandı

Güncelleme:
BŞEÜ, çevresel altyapı yatırımları kapsamında yaptığı doğal gaz dönüşümünü tamamlayarak enerji verimliliğini artırmayı ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Toplam 4 milyon 723 bin liralık yatırım ile kampüslerde daha temiz bir enerji sistemine geçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), çevresel altyapı yatırımları kapsamında merkez ve Söğüt kampüslerinde yürütülen doğal gaz dönüşüm çalışmalarını tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, enerji verimliliğini artırmak, karbon salımını azaltmak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların sonuçlandığı bildirildi.

Merkez kampüste spor tesisleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü binaları ve Söğüt kampüsündeki yapılarda gerçekleştirilen dönüşümle birlikte toplam 4 milyon 723 bin liralık altyapı yatırımı yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında katı yakıt kullanımına son verilerek temiz ve çevre dostu enerji sistemine geçiş sağlandı.

Dönüşüm sayesinde yıllık yaklaşık 170 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesinin hedeflendiği, bunun da karbon salımında önemli bir azalış sağlayacağı ifade edildi. Yatırımın, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kampüs genelinde daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasına katkı sunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin çevresel sürdürülebilirliği kurumsal öncelikleri arasında gördüğünü belirterek, doğal gaz dönüşümüyle hem karbon salımını azaltmayı hem de modern ve verimli bir enerji altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

