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Bilecik Pelitözü'nde göçük altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı

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Bilecik Pelitözü'nde göçük altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı
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Bilecik Pelitözü Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Polis, sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarılan işçi, durumu iyi olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi ekipler kurtardı???????.

Pelitözü Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli M.Y. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak yığınının altından çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen M.Y. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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