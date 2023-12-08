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Bilecik Pazaryeri Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı

8 Aralık 2023 15:07 Son Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, plan ve bütçe raporları, İmar Komisyonu raporu ve vatandaşların dilekçeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.