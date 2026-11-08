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Bilecik Osmaneli'nde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Bilecik Osmaneli'nde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde, Yaşar Erdoğan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde, Yaşar Erdoğan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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