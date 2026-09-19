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Bilecik merkezinde ve Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik merkezinde ve Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik merkezinde ve Bozüyük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik merkezinde ve Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlarda ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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